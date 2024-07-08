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Paraşütçünün sert iniş yaptığı anlar cep telefonu ile kaydedildi

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 08.07.2024 14:37
Eskişehir'deki bir festivalde gösteri esnada sert iniş yapan paraşütçü, yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Paraşütçünün sert iniş yaptığı anlar kamerada
Paraşütçünün sert iniş yaptığı anlar kamerada
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