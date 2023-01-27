Paranın tarihi yolculuğu bu sergide

Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait kıymetli eser ve objelerin yer aldığı "Kudret ve hafıza, gücün sanatı" sergisi, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde açıldı. Detayları A Haber muhabiri Filiz Uçan Savaş aktardı.

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