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Paranın tarihi yolculuğu bu sergide

A Haber
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Giriş: 27.01.2023 15:59
Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait kıymetli eser ve objelerin yer aldığı "Kudret ve hafıza, gücün sanatı" sergisi, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde açıldı. Detayları A Haber muhabiri Filiz Uçan Savaş aktardı.
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Paranın tarihi yolculuğu bu sergide
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