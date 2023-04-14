Paranın merkezi İstanbul olacak! İstanbul Finans Merkezi'nin ilk etabı 17 Nisan'da açılıyor

Türkiye Varlık Fonu (TVF) sahipliğinde ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda tamamlanan İstanbul Finans Merkezi'nin (İFM) bankalar etabı 17 Nisan'da hizmete açılıyor. Açılış töreninde ilk kurdeleyi Başkan Erdoğan kesecek. Merkezde bir de 5 yıldızlı otel bulunuyor.

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