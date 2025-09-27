27 Eylül 2025, Cumartesi
Paramotor ile kıtalararası uçuş! Asya ve Avrupa arasındaki tek paraşüt rotası
İstanbul'un nefes kesen manzarası, motorlu paraşüt ile bambaşka bir boyuta taşınıyor. Kilyos'tan başlayan bu benzersiz uçuş, misafirlerine havadan Asya ve Avrupa kıtalarını aynı anda görme fırsatı sunuyor. Bu özelliğiyle de dünya çapında tek olma unvanını taşıyor. Heyecanlı dakikaları ise A Haber muhabiri Erşan Karaca izleyicilerimiz için deneyimledi.