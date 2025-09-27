Paramotor ile kıtalararası uçuş! Asya ve Avrupa arasındaki tek paraşüt rotası

İstanbul'un nefes kesen manzarası, motorlu paraşüt ile bambaşka bir boyuta taşınıyor. Kilyos'tan başlayan bu benzersiz uçuş, misafirlerine havadan Asya ve Avrupa kıtalarını aynı anda görme fırsatı sunuyor. Bu özelliğiyle de dünya çapında tek olma unvanını taşıyor. Heyecanlı dakikaları ise A Haber muhabiri Erşan Karaca izleyicilerimiz için deneyimledi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN