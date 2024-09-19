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Paramotor ihbarı balon çıktı

Paramotor ihbarı balon çıktı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.09.2024 16:50
Kayseri'nin Develi ilçesinde mahalle sakinlerinin paramotor gördükleri ihbarının ardından yapılan incelemede cismin balon olduğu ortaya çıktı.
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