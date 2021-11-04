Para yollarken "nafaka" yerine "sadaka" yazdı! Mahkemeden karar çıktı

M.Ç., her ay tedbir nafakası olarak boşanma sürecinde olduğu eşi S.Ç.’ye 300 TL gönderiyor. Geçen sene eylül ayında internet bankacılığını üzerinden yaptığı ödemenin açıklama bölümüne "nafaka" yerine "sadaka" yazınca eşi, nafakanın ödenmediğini iddia ederek icra takibi başlattı. M.Ç. durumda bir kasıt olmadığını cep telefonundaki otomatik klavyenin mağduru olduğunu ifade edip icra takibinin iptali için karşı bir dava açtı. Ancak yerel mahkemeden çıkar karar M.Ç.’yi şaşkına çevirdi.