Para karşılığı müstehcen içerikli yayın yapıyordu! 'Laz kızı'na 2 yıla kadar hapis istemi

TikTok'ta müstehcen yayınlar yapan ve kazandığı para ile gündeme gelen 'Laz kızı' ismiyle tanınan Gül Hatun ile ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Hatun, hakkında 'müstehcenlik' suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istendi.