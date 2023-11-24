24 Kasım 2023, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Para balyaları ile görüntü paylaşan sosyal medya fenomeni "PKK üyeliği"nden gözaltına alındı
Sosyal medya fenomeni Reşit Bozdağ, Kıbrıs'a uçmak için gittiği havalimanında, PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranması olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. Sosyal medyada paylaştığı balya balya paralarla gündeme gelen, Reşit Bozdağ, katıldığı bir evlendirme programıyla tanınan kız arkadaşı Melis Buse Betkayan ile birlikte Kıbrıs'a tatile gitmek için İstanbul Havalimanı'na gitti. Burada kimlik kontrol noktasından geçen Bozdağ'ın bilgilerini kontrol eden polis, PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranması olduğunu belirledi. Konuyla ilgili İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bilgi veren ekipler, şüpheliyi polis merkezine götürdü.