21 Ağustos 2023, Pazartesi
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Para alırken görüntüleri ortaya çıktı! Doktorun bıçak parası tarifesi dudak uçuklattı
Ameliyat edeceği hastalardan bıçak parası isteyen doktoru ekranlarınıza getirmiştik. Ofisinde yüklü miktarda döviz bulunduktan sonra tutuklanan vicdansız doktorun yeni mağdurları çıktı ortaya. Uyguladığı bıçak parası tarifesiyse, tam anlamıyla dudak uçuklattı.