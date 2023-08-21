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Para alırken görüntüleri ortaya çıktı! Doktorun bıçak parası tarifesi dudak uçuklattı

A Haber
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Giriş: 21.08.2023 09:56
Ameliyat edeceği hastalardan bıçak parası isteyen doktoru ekranlarınıza getirmiştik. Ofisinde yüklü miktarda döviz bulunduktan sonra tutuklanan vicdansız doktorun yeni mağdurları çıktı ortaya. Uyguladığı bıçak parası tarifesiyse, tam anlamıyla dudak uçuklattı.
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