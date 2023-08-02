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Pankartı gören şaştı kaldı! Rizeli vatandaştan güldüren yazı

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Giriş: 02.08.2023 11:52
Rize'nin Kalkandere ilçesinde yaşayan 59 yaşındaki 9 evlat sahibi Salih Aycibin'in vefat eden eşinin ardından eş bulabilmek için bulduğu pankartlı çözüm görenleri hem şaşırtıyor hem de güldürüyor.
Pankartı gören şaştı kaldı!
Pankartı gören şaştı kaldı!
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