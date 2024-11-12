12 Kasım 2024, Salı
Panelvan araç 4 yaşındaki çocuğa çarptı! Küçük çocuk hayatını kaybetti
Uşak’ta İ.E.E.G. (29) idaresindeki 64 AEB 814 plakalı panelvan araç sokak üzerindeki bulunan 4 yaşındaki Yasemin Gülcan’a çarptı. Küçük çocuk yakınları tarafından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Gülcan burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Öte yandan, kazanın ardından hastaneye giden araç sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.