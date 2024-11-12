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Panelvan araç 4 yaşındaki çocuğa çarptı! Küçük çocuk hayatını kaybetti

Panelvan araç 4 yaşındaki çocuğa çarptı! Küçük çocuk hayatını kaybetti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 12.11.2024 22:41
Uşak’ta İ.E.E.G. (29) idaresindeki 64 AEB 814 plakalı panelvan araç sokak üzerindeki bulunan 4 yaşındaki Yasemin Gülcan’a çarptı. Küçük çocuk yakınları tarafından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Gülcan burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Öte yandan, kazanın ardından hastaneye giden araç sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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