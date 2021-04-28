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Pandeminin gözde mesleği; motosikletli kurye! Aylık 6 bin lira maaş

DHA
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Giriş: 28.04.2021 12:21
Güncelleme:28.04.2021 12:29
Koronavirüs salgını sonrası sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle internet alışverişlerinin hız kazanması, kuryelerin iş yoğunluğunu artırdı. Motosikletli kurye işine çok talep artarken üniversite mezunlarının da bu işe sıcak baktığı belirtildi. Mühendis ya da öğretmenlerin dahi kurye olarak işe giriyor.
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