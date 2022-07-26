26 Temmuz 2022, Salı
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Pandemide işsiz kalan şoförün hayatı değişti! Denizin dibinden çıkarıyor: Aylık kazancım 30 bin lira
Antalya’da turizm sektöründe şoförlük yaparken pandemi ile beraber işsiz kalan 4 çocuk sahibi 35 yaşındaki Erhan Uludağ, şehrin dünyaca ünlü sahilde denizin dibine dalarak çıkardığı metalleri geri dönüşüme satarak, paraya para demiyor. Geçen yaz mevsiminde 25 ton, bu yaz da şimdiye kadar 15 ton demir çıkardığını ifade eden Uludağ, aylık gelirinin ise 25-30 bin TL arasında olduğunu söyledi.