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Pandemide gelin arabasının arkasına yazdı! Görenler dönüp bir daha baktı

İHA
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Giriş: 24.05.2021 14:07
Güncelleme:24.05.2021 14:12
Koronavirüs salgınıyla mücadele devam ederken, alınan tedbirler düğün yapmayı planlayanları da etkiledi. Bazı kararlar nedeniyle kimileri düğünü ertelerken kimileri de kısıtlamaya uygun şartlarda hayatlarını birleştirdi. Yurdum insanı pandemi döneminde gelin arabasının arkasına yazdığı yazı ile yoldan geçenleri şaşırttı.
Pandemide gelin arabasının arkasına yazdı!
Pandemide gelin arabasının arkasına yazdı!
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