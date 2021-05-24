Pandemide gelin arabasının arkasına yazdı! Görenler dönüp bir daha baktı

Koronavirüs salgınıyla mücadele devam ederken, alınan tedbirler düğün yapmayı planlayanları da etkiledi. Bazı kararlar nedeniyle kimileri düğünü ertelerken kimileri de kısıtlamaya uygun şartlarda hayatlarını birleştirdi. Yurdum insanı pandemi döneminde gelin arabasının arkasına yazdığı yazı ile yoldan geçenleri şaşırttı.