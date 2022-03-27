Pandemi ve savaşın eseri: Kaygı nesli

Pandemi, Rusya - Ukrayna savaşı derken çağın sorunları çocuklarda yıkıcı etkilere yol açtı. Böylelikle bir nesil kendisini kaygı ile boğuşurken buldu. Uzmanlar bu jenerasyonu "kaygı nesli" olarak adlandırıyor. Peki kaygı nesli nedir? Çocuklar bundan nasıl etkilenebilir? İşte detaylar...

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