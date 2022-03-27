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Pandemi ve savaşın eseri: Kaygı nesli

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Giriş: 27.03.2022 15:49
Pandemi, Rusya - Ukrayna savaşı derken çağın sorunları çocuklarda yıkıcı etkilere yol açtı. Böylelikle bir nesil kendisini kaygı ile boğuşurken buldu. Uzmanlar bu jenerasyonu "kaygı nesli" olarak adlandırıyor. Peki kaygı nesli nedir? Çocuklar bundan nasıl etkilenebilir? İşte detaylar...
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Pandemi ve savaşın eseri
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