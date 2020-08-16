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Pandemi süreci sonrası ilk ALES sınavı gerçekleştirildi

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Giriş: 16.08.2020 12:50
Güncelleme:16.08.2020 12:51
Pandemi sürecinden sonra yapılan ilk ALES/1 sınavı bugün yapıldı. Adaylar sınava alınırken, maske ve ateş kontrolünden geçti.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, ilk Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) bugün saat 10.15'te başladı. Koca Mustafa Paşa Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleştirilen sınava gelen adaylar, okul binasının girişinde maske ve ateş kontrolü yapıldıktan sonra binaya alındı. Sınava geç kalan bir aday ise son anda yetişti. Akademik kariyer hedefi olan adayların gireceği sınav 150 dakika sürecek ve 12.45'te sona erecek.

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