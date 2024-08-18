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Pandemi sonrası huzuru yaylada buldu

Pandemi sonrası huzuru yaylada buldu

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 18.08.2024 15:38
Düzce'de pandemi döneminde Sinekli Yaylası'na taşınan Mehmet Albayrak, yalnızlığını huzura dönüştürdü. Kış aylarında da yaylada yaşayan Albayrak, "Kalabalık ortamlarda bulunmak bana tat vermiyor" dedi.
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