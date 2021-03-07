Pandemi ruh sağlığımızı nasıl etkiledi? Korku, kaygı, panik atak...

Aşılama süreci başlasa da tüm dünyada koronavirüs salgınıyla mücadele sürüyor. Bu dönemde ruh sağlığını korumak da bir hayli önem taşıyor. Peki pandemi ruh sağlığımızı nasıl bozdu? Bu süreçte kaygılarımızla nasıl baş edeceğiz? Detayları A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı.

Aşılama süreci başlasa da tüm dünyada koronavirüs salgınıyla mücadele sürüyor. Bu dönemde ruh sağlığını korumak da bir hayli önem taşıyor. Peki pandemi ruh sağlığımızı nasıl bozdu? Bu süreçte kaygılarımızla nasıl baş edeceğiz? Detayları A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı.