Pancar tarlasında endişelendiren görüntü! 27 metre çapında dev obruk oluştu

Sık sık obruklarla gündeme gelen Konya'da bir tarım arazisinde meydana gelen olay görenleri hayrete düşürdü. Çiftçiler ve bölge halkı ise endişeli. İşte görüntüler...

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