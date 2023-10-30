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Pancar tarlasında endişelendiren görüntü! 27 metre çapında dev obruk oluştu

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Giriş: 30.10.2023 09:10
Sık sık obruklarla gündeme gelen Konya'da bir tarım arazisinde meydana gelen olay görenleri hayrete düşürdü. Çiftçiler ve bölge halkı ise endişeli. İşte görüntüler...
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