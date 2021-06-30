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Pamukkale'deki Cehennem Kapısı'nın gizemi çözüldü! Bakın sırrı neymiş?

AA
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Giriş: 30.06.2021 11:38
Denizli Pamukkale'de bulunan travertenler, Türkiye'ye turist çeken en güzel doğal kaynakların başında geliyor. Pamukkale aynı zamanda Hierapolis Antik Kenti'nde bulunan "Cehennem Kapısı"nın gizemi de bölgeyi gözde kılıyor. Modern bilim yıllardır süren araştırmaları sonuçlandırdı. İşte herkesin merak ettiği, yüz yıllardır süregelen gizemin şifreleri...
Pamukkale'deki Cehennem Kapısı'nın gizemi çözüldü!
Pamukkale'deki Cehennem Kapısı'nın gizemi çözüldü!
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