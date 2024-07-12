13 Temmuz 2024, Cumartesi
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Pamuk yüklü TIR alev alev yandı!
Edirne'de lastiğinin patlaması üzerine refüje çarparak yan yatan pamuk yüklü TIR, alev alarak yandı. Sürücüsünün hafif yaralandığı TIR’daki alevler itfaiye ve polisin TOMA aracıyla müdahale edilerek söndürüldü. kontrol altına alınarak söndürüldü. Hafif yaralı halde aracın yanışını üzüntüyle izleyen Karagül, kontrol amaçlı Uzunköprü Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Alev alev yanan TIR kullanılamaz hale gelirken, polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.