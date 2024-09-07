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Palandöken’e mevsimin ilk karı yağı

Palandöken’e mevsimin ilk karı yağı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 07.09.2024 17:19
Bugün sabah saatlerinden itibaren kent merkezinde etkili olan soğuk hava ve yağmur Palandöken’in yüksek kesimlerinde kar şeklinde etkili oldu.
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