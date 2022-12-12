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Palandöken kayak sezonunu açıyor! Bölgede hareketlilik var mı?

A Haber
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Giriş: 12.12.2022 15:41
Son dakika haberleri… Erzurum Palandöken'de kayak sezonu açılıyor. Kış turizminin gözde kayak merkezinde kar kalınlığı ne kadar?  Ayrıntıları A Haber muhabiri Esra Arpa aktardı.
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