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Palalı saldırıya ait yeni görüntüler ortaya çıktı

İHA
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Giriş: 17.09.2021 12:13
Antalya'da sokak ortasında palalı, tekme ve yumruklu saldırıya ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, kavganın öncesi her iki tarafın birbirlerine tehdit, hakaret ve küfür içeren sözler söylediği yer aldı. Geçtiğimiz gün akşamında Konyaaltı ilçesinde Hilal Oktay Başaslan, eşi Mehmet Ali Başsalan ve kızı ile bir sitedeki apartmandaki kimliği belirsiz kişiler arasında kavga çıktı. Köpek besleme yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada, Mehmet Ali Başsalan, eşi ve kızının gözü önünde 2 kişinin palalı, tekme ve yumruklu saldırısına uğramasına ait görüntüler, sosyal medyada tepkilere neden olmuştu. Olay sonrası Başsalan ailesi gazetecilere açıklama yaparak, yaşadıklarını anlatmış ve şahıslar hakkında şikayetçi olduklarını dile getirmişlerdi.
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