Pakistan’da ’Çuf Çuf Hoca’yı ziyaret eden Türk YouTuber virüs kaptı!

Pakistan'da "Çuf Çuf Hoca" olarak tanınan bir tarikat liderini ziyaret eden Türk YouTuber Ali Ertuğrul, hocanın iddia edilen şifacılığına dair gerçekleri ortaya çıkardı. Ziyaret sonrasında vücudunda ortaya çıkan kızarıklıkları takipçileriyle paylaşan Ertuğrul, virüs bulaştığını açıkladı. İşte o paylaşım...

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