Pakistan Büyükelçiliğinde mango festivali! Çeşit çeşit mangolar ziyaretçilere ikram edildi

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği ev sahipliğinde "mango festivali" düzenlendi. Etkinlikte mango ile yapılan çeşitli yiyecek ve içecekler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

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