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Pakistan Büyükelçiliğinde mango festivali! Çeşit çeşit mangolar ziyaretçilere ikram edildi

Pakistan Büyükelçiliğinde mango festivali! Çeşit çeşit mangolar ziyaretçilere ikram edildi

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 03.08.2024 11:18
Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği ev sahipliğinde "mango festivali" düzenlendi. Etkinlikte mango ile yapılan çeşitli yiyecek ve içecekler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.
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