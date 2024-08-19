Pahalılık mı? Fırsatçılık mı? Çeşme’de turizm ne durumda?

Tatil bölgelerindeki pahalılık nedeniyle, yerli turistlerin yunan adalarını tercih etmesi çok konuşuldu, çok tartışıldı. Aynı zamanda turistlerin de otellerden çıkmaması, esnaf açısından şikayet konusu olmuştu. Bodrum esnafı haliyle bu durumdan muzdarip...

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