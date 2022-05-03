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Paha biçilemiyor! Dünyada yalnızca 3 adet var! Krem kutusunda kaçılırken yakalandı

İHA
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Giriş: 03.05.2022 18:46
Çorum’da yurt dışına kaçırılmak üzereyken yakalanan 3 bin 600 yıllık Hitit mührü büyük ilgi görüyor. Hitit döneminde kral ile katip arasında yapılan yazışmalarda kullanılan ve dünyada üç tane bulunan mühre paha biçilemiyor.
Paha biçilemiyor! dünyada yalnızca 3 adet var
Paha biçilemiyor! dünyada yalnızca 3 adet var
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