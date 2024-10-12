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Paha biçilemeyen dolmuş sevdası! Her ay 25 bin TL ceza ödüyor

Paha biçilemeyen dolmuş sevdası! Her ay 25 bin TL ceza ödüyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 12.10.2024 22:02
Araba sevdasını çok duyduk, ama bu sefer ki diğerlerinden farklı. Zaten bir dolmuş sevdası bu. Eskişehirli bir esnaf, çocukluk hayali olan minibüsü, 2 milyon liraya satın aldı. Almakla da kalmadı, yeniden tasarladı. Bu pahalı tutkusu için de her ay 25 bin lira trafik cezası ödüyor.
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Paha biçilemeyen dolmuş sevdası!
Paha biçilemeyen dolmuş sevdası!
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