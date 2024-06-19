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Padişah sofralarının vazgeçilmez lezzeti damak çatlatıyor! Kurban Bayramı'nda en çok aranan yemeklerden oldu

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Giriş: 19.06.2024 09:35
Osmanlı döneminde padişah sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden olan kayısılı gerdan, Kurban Bayramı ile birlikte yine en çok aratılan lezzetlerden oldu. Pişirmesi ustalık isteyen yemeğin püf noktasını uzman isimler açıkladı.

Hatay'da hizmet veren Gastronomi Evi'nde vatandaşların beğenisine sunulan padişah yemeği Kayısılı Gerdan, lezzetiyle damak çatlatırken pişirimiyle ustalık istiyor.

PÜF NOKTASI 3 SAAT PİŞİRME
UNESCO'nun gastronomi alanındaki Şehirler Ağı'nda yer alan Hatay'ın yöresel lezzetleri Antakya EXPO alanında yer alan Gastronomi Evi'nde yer alan restoranda yaşatılıyor. Bölgesel lezzetlerin yaşatıldığı restoranda mevsime göre de yemekler tercih ediliyor.

Hasat edilemeye başlanan kayısı ve gerdanın birleşmesiyle ortaya çıkan eşsiz lezzet Kayısılı Gerdan da Gastronomi Evi'ndeki lezzetler arasında yer alıyor. Osmanlı döneminde padişah sofralarında tercih edilen damak çatlatan lezzetin püf noktasıysa yaklaşık 3 saate yakın süre pişirilerek servis ediliyor olması.



Hatay Büyükşehir Belediyesi UNESCO Hatay Gastronomi Evi Direktörü İpek Aslan, 5 yıldır unutulmaya yüz tutmuş lezzetleri yaşattıklarını belirterek "Yaklaşık 5 yıldır Hatay'ın unutulan lezzetlerini ve unutulmaya yüz tutmuş tüm lezzetleri halkımıza servis ediyoruz. Asrın felaketinin ardından sonra Antakya EXPO'da yeniden faaliyetlerimize başladık.

Hatay'ın olmazsa olmaz tüm lezzetleri tencere yemeklerini sunmaya devam ediyoruz. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Öntürk'ün destekleriyle bu faaliyetlerimizin uzun süre halkımıza fayda sağlaması için mücadeleye devam ediyoruz" dedi.



TAZE ETLE EŞSİZ LEZZET
Kurban Bayramı'nda taze etle yapılabilecek olan eşsiz lezzet Kayısılı Gerdan hakkında bilgi veren Arslan, "Bu gün şefimiz sizlere Osmanlı mutfağının padişah yemeği olan kayısılı gerdanı yapacak. Kurban Bayramı'nda misafir sofralarına eşlik edecek bu lezzetli size sunmak adına bize destek olan herkese teşekkür ederiz.

Aslında bu yemeğin Osmanlı Sarayında padişah yemeği olarak anılmasının sebebi de padişahların uzun ve görkemli sofralarına eşlik eden yemek unsuru taşımasıdır. Püf noktası da tam mevsiminde kayısı ile gerdanın birleşmesi ve mühürleme işlemi de dahil 3 saate yakın pişmesidir" ifadelerini kullandı.

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