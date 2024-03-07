07 Mart 2024, Perşembe
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Özgür Özel, aday yerine yine başka birisinin elini kaldırdı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz hafta bir gaf yapıp, kendi partisinin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay yerine başka birisinin elini kaldırmıştı. Özgür Özel, aynı hareketi yeniden yaptı. Özgür Özel, bu sefer de Kütahya Belediye Başkan adayı Eyüp Kahveci'nin adını söyleyip başka bir kişinin elini havaya kaldırdı. Görüntüleri izleyenler "Kendi partilisini, kendi adayını tanımayan başkan" yorumları yaptı.