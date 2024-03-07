07 Mart 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Özgür Özel, aday yerine yine başka birisinin elini kaldırdı

Özgür Özel, aday yerine yine başka birisinin elini kaldırdı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.03.2024 16:52
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz hafta bir gaf yapıp, kendi partisinin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay yerine başka birisinin elini kaldırmıştı. Özgür Özel, aynı hareketi yeniden yaptı. Özgür Özel, bu sefer de Kütahya Belediye Başkan adayı Eyüp Kahveci'nin adını söyleyip başka bir kişinin elini havaya kaldırdı. Görüntüleri izleyenler "Kendi partilisini, kendi adayını tanımayan başkan" yorumları yaptı.
Özgür Özel, aday yerine yine başka birisinin elini kaldırdı
Özgür Özel, aday yerine yine başka birisinin elini kaldırdı
Vinçle taşınan kapı çocuğun üzerine düştü!
Vinçle taşınan kapı çocuğun üzerine düştü!
TEM’de feci kaza! Ankara yönü trafiğe kapandı
TEM’de feci kaza! Ankara yönü trafiğe kapandı
Eyüpsultan’daki feci kazaya karışan araba son hali
Eyüpsultan’daki feci kazaya karışan araba son hali
Bebeğin hayatını kurtaran hareket kamerada
Bebeğin hayatını kurtaran hareket kamerada
İnşaattan düşen kapının gencin kafasına düşme anı kamerada
İnşaattan düşen kapının gencin kafasına düşme anı kamerada
Esenler’de sokak ortasındaki arbedede silah ateş aldı: 2 yaralı
Esenler’de sokak ortasındaki arbedede silah ateş aldı: 2 yaralı
İstanbul’da silah ticareti yapanlara operasyon: 10 gözaltı
İstanbul’da silah ticareti yapanlara operasyon: 10 gözaltı
Sarıyer’de kaputtaki silahla saldırı kamerada!
Sarıyer’de kaputtaki silahla saldırı kamerada!
Telefondaki KADES uygulaması hayatını kurtardı
Telefondaki KADES uygulaması hayatını kurtardı
Bir insanlık dramı: Düzensiz göç!
Bir insanlık dramı: Düzensiz göç!
Son cemre düştü!
Son cemre düştü!
Daha Fazla Video Göster