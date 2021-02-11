- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
Özgecan'sız 6 yıl... | Portre
"Sevgili", "eş", "kardeş", evlat" ... Maalesef kadın cinayetlerinin önüne bir türlü geçilemiyor. Türkiye'yi yasa boğan Özgecen Aslan cinayetinin üzerinden tam 6 yıl geçti. Ancak kadın cinayeti haberleri ekranlara yansımaya devam ediyor. Özgecan Aslan'ın acılı ailesi 6 yıl aradan sonra A Haber'e çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.
"Sevgili", "eş", "kardeş", evlat" ... Maalesef kadın cinayetlerinin önüne bir türlü geçilemiyor. Türkiye'yi yasa boğan Özgecen Aslan cinayetinin üzerinden tam 6 yıl geçti. Ancak kadın cinayeti haberleri ekranlara yansımaya devam ediyor. Özgecan Aslan'ın acılı ailesi 6 yıl aradan sonra A Haber'e çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.