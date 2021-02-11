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Özgecan'sız 6 yıl... | Portre

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Giriş: 11.02.2021 15:22
Güncelleme:11.02.2021 15:47
"Sevgili", "eş", "kardeş", evlat" ... Maalesef kadın cinayetlerinin önüne bir türlü geçilemiyor. Türkiye'yi yasa boğan Özgecen Aslan cinayetinin üzerinden tam 6 yıl  geçti. Ancak kadın cinayeti haberleri ekranlara yansımaya devam ediyor. Özgecan Aslan'ın acılı ailesi 6 yıl aradan sonra A Haber'e çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"Sevgili", "eş", "kardeş", evlat" ... Maalesef kadın cinayetlerinin önüne bir türlü geçilemiyor. Türkiye'yi yasa boğan Özgecen Aslan cinayetinin üzerinden tam 6 yıl geçti. Ancak kadın cinayeti haberleri ekranlara yansımaya devam ediyor. Özgecan Aslan'ın acılı ailesi 6 yıl aradan sonra A Haber'e çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

ANALİZ - Özgecan Aslan unutulmadı! Vefatının 6ncı yıl dönümünde mezarı başında anıldı ANALİZ - ÖZGECAN ASLAN UNUTULMADI! VEFATININ 6'NCI YIL DÖNÜMÜNDE MEZARI BAŞINDA ANILDI
Özgecan Aslan unutulmadı! Vefatının 6ncı yıl dönümünde mezarı başında anıldı ÖZGECAN ASLAN UNUTULMADI! VEFATININ 6'NCI YIL DÖNÜMÜNDE MEZARI BAŞINDA ANILDI
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