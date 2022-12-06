06 Aralık 2022, Salı
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Özge Ulusoy’un babası son yolculuğuna uğurlandı! Ayakta durmakta güçlük çekti
Özge Ulusoy’un babası Emekli Albay Haydar Ulusoy pazar günü Ankara’da geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Ankara’da düzenlenen törenin ardından İstanbul’a getirilen Haydar Ulusoy’un Türk bayrağına sarılı naaşı askeri tören sonrasında, defnedilmek üzere Kanlıca Mezarlığı'na götürüldü. Tören’de Özge Ulusoy, annesi Armağan Ulusoy ve kardeşi Nilay Ulusoy cami avlusunda taziyeleri kabul ederken ayakta durmakta güçlük çekti.