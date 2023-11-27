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Özel uçak pistten çıktı! Atatürk Havalimanı'nda korku dolu anlar

A Haber
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Giriş: 27.11.2023 12:49
Güncelleme:27.11.2023 12:49
Bodrum'dan İstanbul'a gelen Cessna tipi TC-Art tescilli özel uçak, Atatürk Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıktı. Toprak alanda duran uçak hangara çekilirken iki pilot kazayı yara almadan atlattı. Uçağı kurtarma çalışmaları sırasında pist hava trafiğine kapatıldı.
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