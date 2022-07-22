Özel okullara fahiş fiyat tepkisi

Yaz tatili sürerken, yeni-eğitim öğretim yılı için geri sayım da sürüyor. Okullar tarihler 12 Eylül'ü gösterdiğinde kapılarını açacak. Çcuğunu özel okula göndermek isteyen veliler de kayıt telaşında. Ancak İstanbul'daki özel okullların fiyatları oldukça yüksek. Daha önce yapılan düzenlemeyle özel okul fiyat artış oranı yüzde 36 ile sınırlandırılmasına rağmen bazı okullardaki fahiş fiyatlar dikkati çekiyor. Hatta bazı okullar yıllık 300 bin lirayı da aşan ücretler istiyor. Aileler ise haliyle bu duruma tepkili.

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