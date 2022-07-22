22 Temmuz 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Özel okullara fahiş fiyat tepkisi

Özel okullara fahiş fiyat tepkisi

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.07.2022 08:53
Yaz tatili sürerken, yeni-eğitim öğretim yılı için geri sayım da sürüyor. Okullar tarihler 12 Eylül'ü gösterdiğinde kapılarını açacak. Çcuğunu özel okula göndermek isteyen veliler de kayıt telaşında. Ancak İstanbul'daki özel okullların fiyatları oldukça yüksek. Daha önce yapılan düzenlemeyle özel okul fiyat artış oranı yüzde 36 ile sınırlandırılmasına rağmen bazı okullardaki fahiş fiyatlar dikkati çekiyor. Hatta bazı okullar yıllık 300 bin lirayı da aşan ücretler istiyor. Aileler ise haliyle bu duruma tepkili.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Özel okullara fahiş fiyat tepkisi
Özel okullara fahiş fiyat tepkisi
Türkiye’nin yurt dışı tarımsal yatırımları
Türkiye'nin yurt dışı tarımsal yatırımları
İstanbul’da hissedilen deprem
İstanbul'da hissedilen deprem
Kimse inanmayınca video çekti
Kimse inanmayınca video çekti
Mayın temizleme aracı MEMATT’ın özellikleri ne?
Mayın temizleme aracı MEMATT'ın özellikleri ne?
Şişli’de ceza kesilen sürücüden ilginç savunma
Şişli’de ceza kesilen sürücüden ilginç savunma
Motor yandı köprüde trafik durdu
Motor yandı köprüde trafik durdu
Bir ayda bir milyon TL’lik kazanç sağlandı!
Bir ayda bir milyon TL'lik kazanç sağlandı!
İETT otobüsünün çocuğa çarptığı kaza kamerada!
İETT otobüsünün çocuğa çarptığı kaza kamerada!
Klima neden hasta eder?
Klima neden hasta eder?
İzmir iki ayrı noktada orman yangını
İzmir iki ayrı noktada orman yangını
Katil akrabanın Pınar Damar takibi kamerada!
Katil akrabanın Pınar Damar takibi kamerada!
Daha Fazla Video Göster