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Özel okulda deney kazası: 2 öğrenci ağır yaralandı

Özel okulda deney kazası: 2 öğrenci ağır yaralandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 14.03.2025 23:17
İstanbul’da özel bir okulda fen dersi sırasında yapılan şeker deneyinde facia yaşandı. Deney esnasında meydana gelen patlama sonucu yangın çıktı. Alevler ve yoğun duman sınıftaki öğrencileri etkilerken, 2 öğrenci ağır yaralandı. Veliler, deneyin yapıldığı laboratuvarda yangın tüpü bulunmadığını iddia ederek okul yönetimine tepki gösterdi.
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Özel okulda deney kazası: 2 öğrenci ağır yaralandı
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