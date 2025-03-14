Özel okulda deney kazası: 2 öğrenci ağır yaralandı

İstanbul’da özel bir okulda fen dersi sırasında yapılan şeker deneyinde facia yaşandı. Deney esnasında meydana gelen patlama sonucu yangın çıktı. Alevler ve yoğun duman sınıftaki öğrencileri etkilerken, 2 öğrenci ağır yaralandı. Veliler, deneyin yapıldığı laboratuvarda yangın tüpü bulunmadığını iddia ederek okul yönetimine tepki gösterdi.

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