15 Mart 2025, Cumartesi
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Özel okulda deney kazası: 2 öğrenci ağır yaralandı
İstanbul’da özel bir okulda fen dersi sırasında yapılan şeker deneyinde facia yaşandı. Deney esnasında meydana gelen patlama sonucu yangın çıktı. Alevler ve yoğun duman sınıftaki öğrencileri etkilerken, 2 öğrenci ağır yaralandı. Veliler, deneyin yapıldığı laboratuvarda yangın tüpü bulunmadığını iddia ederek okul yönetimine tepki gösterdi.