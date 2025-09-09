10 Eylül 2025, Çarşamba

Özel hastanede bebekler karıştı! İtiraza rağmen yanlış bebek verildi
Özel hastanede bebekler karıştı! İtiraza rağmen yanlış bebek verildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.09.2025 23:47
Diyarbakırlı Özkaya çiftinin özel hastanede dünyaya gelen bebekleri, yüksek enfeksiyon nedeniyle yoğun bakıma alındı. Tedavinin ardından aileye yanlış bebek teslim edildi. Çiftin, “Bu bizim kızımız değil” itirazı ise dikkate alınmadı. Skandal, bebeğin kolundaki isim bilekliğiyle ortaya çıktı.
