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Özel harekattan film gibi operasyon! 1,5 milyon euroluk gaspta flaş detaylar: Pazar arabasıyla taşımışlar

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Giriş: 05.05.2023 14:12
İstanbul Sancaktepe'de 1,5 milyon euro gasbeden çete adeta film gibi bir operasyonla yakalandı. Özel harekat polislerinin katıldığı operasyona polis dronları da destek verdi. Evlerden adeta cephanelik çıkarken, yakalanan çete üyelerinin ise suç makinesi olduğu öğrenildi.
1,5 milyon euroluk gaspta flaş detaylar
1,5 milyon euroluk gaspta flaş detaylar
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