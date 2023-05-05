05 Mayıs 2023, Cuma
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Özel harekattan film gibi operasyon! 1,5 milyon euroluk gaspta flaş detaylar: Pazar arabasıyla taşımışlar
İstanbul Sancaktepe'de 1,5 milyon euro gasbeden çete adeta film gibi bir operasyonla yakalandı. Özel harekat polislerinin katıldığı operasyona polis dronları da destek verdi. Evlerden adeta cephanelik çıkarken, yakalanan çete üyelerinin ise suç makinesi olduğu öğrenildi.