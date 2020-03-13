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13.03.2020

Özel halk otobüsünün altında kalan yaşlı kadın hayatını kaybetti |Video

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yoldan karşıya geçmek isterken özel halk otobüsünün çarptığı 75 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Kaza anı ise araç kameralarına yansıdı.

Olay 15.50 sıralarında Gebze Köşklü Çeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Cadde üzerinde yolun karşısına geçmek isteyen 75 yaşındaki Fatma Ayhanım adlı kadın, Z.S. yönetiminde ki 41 J 4203 plakalı halk otobüsünün önünün çarpması sonucu aracın altında kalarak yaralandı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince araç altından çıkarılan kadın, ambulansa alınarak Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı Fatma Ayhanım, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan kaza anı kazaya karışan özel halk otobüsünün güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde trafik ışıklarında duran Özel Halk Otobüsü, yeşil ışığın yanması sonrası harekete geçtiği esnada aracın önünden geçmeye çalışan yayaya çarpıyor.

Özel Halk Otobüsü midibüsün altına kalan yolcuyu görenlerin uyarısı ile sürücü aracı durduruyor.

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