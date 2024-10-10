10 Ekim 2024, Perşembe
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Özel halk otobüsünde dehşet! Defalarca bıçakladı
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, özel halk otobüsünde bıçaklı saldırıya uğrayan 29 yaşındaki Enes Yiğit Toraman hayatını kaybetti. Saldırı anları ise otobüsün güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, saldırganın otobüse binip, arkaya doğru ilerlediği, Toraman'a bıçakla saldırdığı ve otobüste bulunan yolcuların panik yaşadığı anlar yer aldı.