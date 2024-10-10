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Özel halk otobüsünde dehşet! Defalarca bıçakladı

Özel halk otobüsünde dehşet! Defalarca bıçakladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 10.10.2024 00:39
Güncelleme:10.10.2024 01:06
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, özel halk otobüsünde bıçaklı saldırıya uğrayan 29 yaşındaki Enes Yiğit Toraman hayatını kaybetti. Saldırı anları ise otobüsün güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, saldırganın otobüse binip, arkaya doğru ilerlediği, Toraman'a bıçakla saldırdığı ve otobüste bulunan yolcuların panik yaşadığı anlar yer aldı.
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