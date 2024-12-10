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Özel güvenlik ile 2 kişi arasında coplu, sandalyeli kavga! O anlar kameralara yansıdı

Özel güvenlik ile 2 kişi arasında coplu, sandalyeli kavga! O anlar kameralara yansıdı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 10.12.2024 22:03
Üniversite Mahallesi’ndeki bir AVM’nin zemin katında dolaşan 2 kişi ile özel güvenlik görevlileri arasında bilinmeyen nedenle tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine kavga çıktı. Kavga sırasında bir güvenlik görevlisi copla müdahale ederken, şüphelilerden biri de bir restorandan aldığı sandalye ile özel güvenlik görevlilerine vurdu. İhbar üzerine alışveriş merkezine polis ekipleri geldi. Polis ekiplerinin yaptığı kimlik kontrolünün ardından, iki şüpheli kişi serbest bırakıldı. Yaşanan gerginlik ve kavga anları cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
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Özel güvenlik ile 2 kişi arasında coplu, sandalyeli kavga! O anlar kameralara yansıdı
Özel güvenlik ile 2 kişi arasında coplu, sandalyeli kavga!
Özel güvenlik ile 2 kişi arasında coplu, sandalyeli kavga!
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