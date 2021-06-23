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Özel güvenlik görevlileri nöbetten dönen doktora saldırdı! Coplu saldırı kamerada

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Giriş: 23.06.2021 10:56
İstanbul Bağcılar’da bir sitede yaşayan stajyer doktorun siparişini getiren kuryenin içeri alınmaması üzerine özel güvenlik görevlileri ile doktor arasında tartışma çıktı. 3 özel güvenlik görevlisi, doktoru cop, tekme ve yumruklarla darp etti. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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Doktora coplu saldırı kamerada
Doktora coplu saldırı kamerada
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