23 Haziran 2021, Çarşamba
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Özel güvenlik görevlileri nöbetten dönen doktora saldırdı! Coplu saldırı kamerada
İstanbul Bağcılar’da bir sitede yaşayan stajyer doktorun siparişini getiren kuryenin içeri alınmaması üzerine özel güvenlik görevlileri ile doktor arasında tartışma çıktı. 3 özel güvenlik görevlisi, doktoru cop, tekme ve yumruklarla darp etti. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.