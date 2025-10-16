Özel bakımevinde şüpheli ölüm! Epilepsi hastası gence 30 kat fazla ilaç verildi

16 Ekim 2025, Perşembe

İstanbul Beylikdüzü'nde özel bir bakımevinde kalan 21 yaşındaki epilepsi hastası Uğur Yıldırım'ın şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede, Uğur Yıldırım'a öldürücü dozda ilaç verdiği ileri sürülen hemşire hakkında müebbet hapis cezası talep edildi.
