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Özel araçla dilenci servisi! Bursa'da bölgelere dağıtım yapılıyor

DHA
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Giriş: 28.04.2022 11:58
Bursa'nın Gürsu ilçesindeki dilencilerin tavırları vatandaşın dikkatinden kaçmadı. Yapılan araştırma sonrasında dilencilerin özel araçla bölgelere servis edildiği ortaya çıktı.
Özel araçla dilenci servisi
Özel araçla dilenci servisi
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