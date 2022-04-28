28 Nisan 2022, Perşembe
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Özel araçla dilenci servisi! Bursa'da bölgelere dağıtım yapılıyor
Bursa'nın Gürsu ilçesindeki dilencilerin tavırları vatandaşın dikkatinden kaçmadı. Yapılan araştırma sonrasında dilencilerin özel araçla bölgelere servis edildiği ortaya çıktı.