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Özcan Deniz’in eski eşini darp ettiği iddiasında ağabeyi Ercan Deniz de tanık olarak dinlendi

DHA
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Giriş: 02.12.2021 17:11
Özcan Deniz, eski eşi Feyza Aktan'ı darp ettiği iddiasıyla 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı davada tanıklar dinlendi.

Özcan Deniz'in ağabeyi Ercan Deniz tanık olarak verdiği ifadesinde, "Feyza hanımın, kardeşimle evli olduğu süreçte kendisine zarar verdiğine ve yaraladığına şahit oldum. Feyza hanım, Özcan ile her tartıştığında kendi kendini çimdikliyordu, yaralıyordu dedi. Feyza Aktan'ın kardeşi Eda Aktan ise Özcan, balkonda sigarayı Feyza'nın yüzüne yönelterek, 'Sigarayı yüzünde söndürürüm' dedi. Daha sonra Feyza'nın yanına gittiğimde vücudunda darp izlerini gördüm" diye konuştu.

İstanbul 21. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Özcan Deniz ile şikayetçi Feyza Aktan katılmadı. Tarafları avukatları temsil etti. Duruşmada tanık olarak dinlenen Feyza Aktan'ın kardeşi Eda Aktan ifadesinde, Kuzey babasının telefonundan çizgi film izliyordu. Özcan'ın telefonuna mesaj geldi. Feyza, Özcan'ın yengesini aramış, 'Özcan'a böyle böyle bir mesaj geldi. Ne yapmam lazım. Kavga çıksın istemiyorum' demiş. Özcan bu sırada konuşmaları duymuş. Odaya gelerek Kuzey'i elimizden aldı ve Feyza'yı iterek duvara doğru vurdu. Kuzey'i de alarak kendini diğer odaya kilitledi. Sonra ağabeyi ile 'İstanbul'a geldiğimde boşanacağız, sözleşmeyi kasadan çıkar' diye konuştuğunu duyduk. Sonrasında benim ve Feyza'nın bulunduğu odaya geldi. Bana 'Sen çık Feyza ile biraz konuşacağım' dedi. Yandaki odaya geçtim. Odalar birbirine çok yakın olduğu için sesler duyuluyordu. Özcan, 'Erkek mi görmek istiyorsun' diyerek darp etmeye başladı. Feyza'nın 'Özcan yapma, bırak o sigarayı' diye yalvardığını duydum. Feyza, kendini korumak için balkona çıktı. Özcan, balkonda sigarayı Feyza'nın yüzüne yönelterek, 'Sigarayı yüzünde söndürürüm' dedi. Daha sonra Feyza'nın yanına gittiğimde vücudunda darp izlerini gördüm. Feyza da bana darp edildiğini anlattı. Tehdit edildiği için kardeşim şikayetçi olamadı. Özcan çok özür dileyip çok pişman olduğunu söyleyince birlikte yaşamaya devam ettiler dedi.

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