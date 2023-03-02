Özbekistanlı genç kızlardan anlamlı yardım! Özbek köyüne çeyizlerini gönderdiler

Asrın afetinde, Özbek Türklerinin yaşadığı Hatay'ın Ovakent mahallesi de ciddi hasar aldı. Özbekistan'dan gönderilen yardım TIR’larındaki el emeği çeyizlik döşek ve yorganlar ise mahalle sakinlerini duygulandırdı.

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