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Özbekistanlı genç kızlardan anlamlı yardım! Özbek köyüne çeyizlerini gönderdiler

A Haber
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Giriş: 02.03.2023 16:27
Asrın afetinde, Özbek Türklerinin yaşadığı Hatay'ın Ovakent mahallesi de ciddi hasar aldı. Özbekistan'dan gönderilen yardım TIR’larındaki el emeği çeyizlik döşek ve yorganlar ise mahalle sakinlerini duygulandırdı.
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