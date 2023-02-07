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Özbekistan'dan 100 kişilik arama kurtarma ekibi

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Giriş: 07.02.2023 10:40
Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in talimatıyla Türkiye'ye insani yardım, özel ekipman ve 100 kişilik arama kurtarma timi gönderileceği açıklandı.
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