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Özalp’te ahır, tandır evi ve odunluk yangını

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 21.06.2024 12:16
Güncelleme:21.06.2024 12:17
Van’ın Özalp ilçesinde iki kişiye ait yan yana bulunan tandır evi, ahır ve odunlukta yangın çıktı.
Özalp’te ahır, tandır evi ve odunluk yangını
Özalp’te ahır, tandır evi ve odunluk yangını
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