Öz kızını öldürdü 38 suç kaydı ortaya çıktı!

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde öz kızını bıçaklayarak öldüren ve 38 suç kaydı bulunan baba hakim karşısına çıktı. Duruşmada kendisini savunan sanık, "Hiçbir baba kızına kıyamaz. Öldürmek gibi bir niyetim yoktu. Birçok hasmım var o nedenle bıçak taşıyordum" dedi.

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