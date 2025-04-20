Oyuncuyu bile kandırdılar! Ürün istediler fotoğrafı geldi

İnternetten alışveriş yaparken verdiği siparişle hiç ilgisi olmayan bir ürün teslim alanlar giderek yaygınlaşıyor. Yaşananlar için "yanıltıcı reklam" demek bile yetmiyor zira bazen tanıtılan ürün yerine teslimatta fotoğrafıyla karşı karşıya gelebiliyorsunuz. Peki kandırılmamak, ve hatta dolandırılmamak için ne yapabiliriz? O sorunun yanıtı da uzmanlardan geliyor...

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