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Oyuncuyu bile kandırdılar! Ürün istediler fotoğrafı geldi

Oyuncuyu bile kandırdılar! Ürün istediler fotoğrafı geldi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.04.2025 09:02
İnternetten alışveriş yaparken verdiği siparişle hiç ilgisi olmayan bir ürün teslim alanlar giderek yaygınlaşıyor. Yaşananlar için "yanıltıcı reklam" demek bile yetmiyor zira bazen tanıtılan ürün yerine teslimatta fotoğrafıyla karşı karşıya gelebiliyorsunuz. Peki kandırılmamak, ve hatta dolandırılmamak için ne yapabiliriz? O sorunun yanıtı da uzmanlardan geliyor...
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Oyuncuyu bile kandırdılar! Ürün istediler fotoğrafı geldi
Oyuncuyu bile kandırdılar! Ürün istediler fotoğrafı geldi
Oyuncuyu bile kandırdılar! Ürün istediler fotoğrafı geldi
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